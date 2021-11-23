Лондон, 23 ноября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Россия относится к категории стран, «продолжающих вызывать беспокойство», так как здесь «нарушаются права» извращенцев, экстремистов, сектантов и Навального, сообщается в докладе МИД Британии, опубликованном 23 ноября.

Roberto Gordo Saez Марш ЛГБТ

«В России власти продолжали подавлять основные свободы граждан страны и еще больше ограничивали деятельность организаций гражданского общества, независимых СМИ и деятелей оппозиции», — отмечает британский МИД.

«Новые поправки в законодательство расширили сферу действия закона о нежелательных организациях, включив в него отдельных активистов, а также запретив лицам, участвующим в так называемых «экстремистских» организациях, баллотироваться на выборные должности в течение пятилетнего периода», — возмущено внешнеполитическое ведомство.

Особо отмечено, что «ЕСПЧ указал России немедленно освободить господина Навального», а также отмечено враждебное отношение к сексуальным меньшинствам и членам секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).