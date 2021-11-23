Лос-Анджелес, США, 23 ноября 2021, 22:01 — REGNUM В сети появились первые рецензии критиков на сериал «Соколиный глаз», который является частью четвёртой фазы киновселенной Marvel. Об этом 23 ноября сообщает портал We Got This Covered.
Издание отмечает, что большинство фанатов сочли шоу «более чем достойным дополнением к канону». Они отметили, что «Соколиный глаз» является «легким, свежим, веселым и насыщенным событиями» шоу.
«Соколиный глаз» настолько же мрачен, насколько и забавен», — отметил в рецензии автор Comicbook Адам Барнхардт.
https://twitter.com/adambarnhardt/status/1463191683693268992
«Соколиный глаз» не превосходит по духу комикс, но у него адский актёрский состав», — написала администрация twitter-страницы Murphy's Multiverse.
https://twitter.com/MultiverseMurph/status/1463190631522701312
«Хорошо повеселился с «Соколиным глазом», — сообщил критик портала DiscussingFilm, известный под ником Ariel. Он выразил надежду, что поклонники хорошо примут это шоу.
https://twitter.com/AriRELK/status/1463198879944429568
Напомним, премьера «Соколиного» глаза состоится 24 ноября 2021 года на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus. Главные роли в сериале исполнили Джереми Реннер (Соколиный глаз) и Хейли Стэнфилд (Кейт Бишоп).
Читайте ранее в этом сюжете: Marvel выпустила видео про съёмки сериала «Соколиный глаз»