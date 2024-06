Лос-Анджелес, США, 23 ноября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. В сети появились первые рецензии критиков на сериал «Соколиный глаз», который является частью четвёртой фазы киновселенной Marvel. Об этом 23 ноября сообщает портал We Got This Covered.

Джосс Уидон Джереми Реннер в роли Соколиного глаза в фильме «Мстители»

Издание отмечает, что большинство фанатов сочли шоу «более чем достойным дополнением к канону». Они отметили, что «Соколиный глаз» является «легким, свежим, веселым и насыщенным событиями» шоу.

«Соколиный глаз» настолько же мрачен, насколько и забавен», — отметил в рецензии автор Comicbook Адам Барнхардт.

https://twitter.com/adambarnhardt/status/1463191683693268992

«Соколиный глаз» не превосходит по духу комикс, но у него адский актёрский состав», — написала администрация twitter-страницы Murphy's Multiverse.

https://twitter.com/MultiverseMurph/status/1463190631522701312

«Хорошо повеселился с «Соколиным глазом», — сообщил критик портала DiscussingFilm, известный под ником Ariel. Он выразил надежду, что поклонники хорошо примут это шоу.

https://twitter.com/AriRELK/status/1463198879944429568

Напомним, премьера «Соколиного» глаза состоится 24 ноября 2021 года на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus. Главные роли в сериале исполнили Джереми Реннер (Соколиный глаз) и Хейли Стэнфилд (Кейт Бишоп).