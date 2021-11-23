Барселона, Испания, , 22:00 — REGNUM 23 ноября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» в матче пятого тура группы E Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с португальской «Бенфикой». Этот матч станет для Хави первым еврокубковым в качестве главного тренера «сине-гранатовых».

Главный тренер «Барселоны» Хави Doha Stadium Plus Qatar

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Рональд Араухо, Клеман Лангле, Хорди Альба, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Гави, Николас Гонсалес, Юсуф Демир, Мемфис Депай.

«Бенфика»: Одиссеас Влохадимос, Николас Отаменди, Андре Альмейда, Ян Вертонген, Алехандро Гримальдо, Мораеш Жилберто, Жоау Мариу, Юлиан Вайгль, Эвертон, Рафа Силва, Роман Яремчук.

На данный момент «Барселона», набрав шесть очков после четырех матчей, идет на второй позиции в турнирной таблице группы E. В случае победы в сегодняшнем матче «сине-гранатовые» гарантируют себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. «Бенфика» с четырьмя очками занимает третье место.

В последнем матче, который прошел 20 ноября, «Барселона» одержала минимальную победу над «Эспаньолом» со счетом 1:0. Единственный мяч ударом с одиннадцатиметровой отметки забил Мемфис Депай.