Санкт-Петербург, , 23:48 — REGNUM Угрозы, таящиеся в безоглядной цифровизации, очевидны, ведь недостаточная безопасность накопленных данных может погрузить страну в зависимость от внешних сил. С другой стороны, отставание в этой области может привести к стратегическому проигрышу. Как избежать этих крайностей, обсуждала автор ИА REGNUM Ангелина Потеряйко в беседе с доктором экономических наук Юрием Грибановым.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

В реальности цифровая экономика возможна в виде системы управления всеми ресурсами всех хозяйствующих субъектов с помощью интеллектуальных вычислительных систем — цифровых платформ. Это может быть и система, замкнутая в пределах одной страны, к чему сейчас стремится Китай. Но в России выстроить такую систему затруднительно, уж слишком много точек пересечения накопилось между российской и общемировой цифровой реальностью. Так как же быть? Особенно учитывая тот, уже очевидный, факт, что новая цифровая среда активно подминается в своих целях транснациональными IT-корпорациями, для которых собственная выгода достаточный аргумент, чтобы ввязаться в конкуренцию с классическими национальными экономиками, разваливая их. Тем не менее, при разумном подходе, возможна такая цифровая экономика, в которой «цифра» будет приносить пользу всем, а не узкому кругу наживающихся на чужих бедах. Какие правила необходимо для этого соблюсти? Читайте статью Ангелины Потеряйко

Какая цифровая трансформация нужна России?

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Москвы продолжат цифровизацию промышленного сектора