Санкт-Петербург, 23 ноября, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Угрозы, таящиеся в безоглядной цифровизации, очевидны, ведь недостаточная безопасность накопленных данных может погрузить страну в зависимость от внешних сил. С другой стороны, отставание в этой области может привести к стратегическому проигрышу. Как избежать этих крайностей, обсуждала автор ИА REGNUM Ангелина Потеряйко в беседе с доктором экономических наук Юрием Грибановым.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

В реальности цифровая экономика возможна в виде системы управления всеми ресурсами всех хозяйствующих субъектов с помощью интеллектуальных вычислительных систем — цифровых платформ. Это может быть и система, замкнутая в пределах одной страны, к чему сейчас стремится Китай. Но в России выстроить такую систему затруднительно, уж слишком много точек пересечения накопилось между российской и общемировой цифровой реальностью. Так как же быть? Особенно учитывая тот уже очевидный факт, что новая цифровая среда активно подминается в своих целях транснациональными IT-корпорациями, для которых собственная выгода — достаточный аргумент, чтобы ввязаться в конкуренцию с классическими национальными экономиками, разваливая их. Тем не менее при разумном подходе возможна такая цифровая экономика, в которой «цифра» будет приносить пользу всем, а не узкому кругу наживающихся на чужих бедах. Какие правила необходимо для этого соблюсти? Читайте статью Ангелины Потеряйко

Какая цифровая трансформация нужна России?