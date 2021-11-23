Вашингтон, 23 ноября 2021, 23:47 — REGNUM Компания T-Mobile USA согласилась урегулировать расследование в США на сумму $19,5 млн, касающееся сбоя более 20 тыс. экстренных вызовов 911, которые не были приняты, сообщает Reuters со ссылкой на правительственные документы, опубликованные 23 ноября.

Спасатель
Спасатель
Dsns.gov.ua

Расследование проводилось федеральной комиссией по связи в отношении более чем 12-часового сбоя в июне 2020 года, который привел к перегрузке сетей T-Mobile. В итоге порядка 23. тыс звонков были отклонены службой спасения.

T-Mobile также согласилась взять на себя новые обязательства по улучшению уведомлений об отключении линии 911.

Напомним, что ранее в США более 40 млн клиентов T-Mobile пострадали от кражи данных. Хорошая новость состоит в том, что преступники похитили только личную информацию, а не финансовою.