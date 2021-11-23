Вашингтон, 23 ноября, 2021, 23:47 — ИА Регнум. Компания T-Mobile USA согласилась урегулировать расследование в США на сумму $19,5 млн, касающееся сбоя более 20 тыс. экстренных вызовов 911, которые не были приняты, сообщает Reuters со ссылкой на правительственные документы, опубликованные 23 ноября.

Dsns.gov.ua Спасатель

Расследование проводилось федеральной комиссией по связи в отношении более чем 12-часового сбоя в июне 2020 года, который привел к перегрузке сетей T-Mobile. В итоге порядка 23. тыс звонков были отклонены службой спасения.

T-Mobile также согласилась взять на себя новые обязательства по улучшению уведомлений об отключении линии 911.

Напомним, что ранее в США более 40 млн клиентов T-Mobile пострадали от кражи данных. Хорошая новость состоит в том, что преступники похитили только личную информацию, а не финансовою.