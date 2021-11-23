Волгоград, , 22:28 — REGNUM Министерство юстиции РФ внесло трек «Нищих убивай» группы «Порнофильмы» в список экстремистских материалов. Об этом 23 ноября сообщает издание «Роскомсвобода».

Группа «Порнофильмы» на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM

Трек объявили экстремистским и запретили на территории РФ решением Дзержинского районного суда города Волгограда. При этом, как отмечает издание, в карточке суда ответчиками указаны некие Ольга и Алексей Пастуховы, а не участники группы.

Коллектив «Порнофильмы» дал комментарий по этому поводу в Instagram-аккаунте группы. «…о судебном заседании нас никто не уведомлял, нашим мнением в ходе процесса никто не интересовался. Абсурдность ситуации заключается ещё и в том, что «Нищих убивай» является кавером на песню легендарной американской панк-группы Dead Kennedys «Kill the poor», — написали участники «Порнофильмов».

ИА REGNUM напоминает, что «Порнофильмы» — это российская панк-группа, участники которой пропагандируют здоровый образ жизни. Коллектив был основан в 2008 году в Дубне.

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