Барселона, Испания, , 21:54 — REGNUM 30-летний испанский центральный полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может вернуться в каталонскую «Барселону» спустя восемь лет. «Сине-гранатовые» готовы рассмотреть трансфер футболиста в случае продажи Френки де Йонга в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Педро Альмейда в своем Twitter-аккаунте.

Тьяго Алькантара Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Алькантара принял участие в восьми матчах за «мерсисайдцев» во всех турнирах, в которых отметился лишь одной результативной передачей. Суммарно на поле полузащитник провел 331 минуту.

Тьяго Алькантара покинул «Барселону» 15 июля 2013 года, перейдя в мюнхенскую «Баварию» за 25 миллионов евро. Текущее соглашение испанца с «Ливерпулем» рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в 25 миллионов евро.