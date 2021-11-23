Ханты-Мансийск, 23 ноября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. В больницах Югры за год стало меньше врачей и медсестёр в больницах и поликлиниках из-за непрекращающейся пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в своём в Instagram-аккаунте сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

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«Вижу, как просто тяжело. Вижу, насколько стало больше грусти и меньше горящих глаз. Просто устали. Кто-то выбрал частную медицину, кто-то раннюю северную пенсию. Кого-то поманил длинный столичный или сахалинский рубль. Не осуждаю никого. Проза жизни», — поделился со своими подписчиками мнением главный врач региона.

Алексей Добровольский отметил, что весь комплекс ограничительных и профилактических мер не только затормозил распространение вируса между людьми, но и «дал вирусу уже почти двухлетнюю возможность приспосабливаться, меняться, трансформироваться, ускользая от попытки нашего контроля».

И предположил, что «в ближайшие месяцы, не годы, ковид станет одним из привычных нам сезонных вирусных заболеваний».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре с 22 ноября 2021 года введён локдаун для непривитых от коронавируса жителей четырёх муниципалитетов.