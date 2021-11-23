Женева, Швейцария, 23 ноября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксирован 436 031 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 6433 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 23 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты — все новости»

Сообщается, что за весь период с начала пандемии в мире зарегистрировано уже 257 469 528 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 5 158 211 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 486 215 выявленных инфицированных и 6641 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.