Лондон, , 21:47 — REGNUM 23 ноября 51-летний нидерландский главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Манчестер Юнайтед» на пост главного тренера команды: «На данный момент я занят «Аяксом». Хочу выигрывать здесь трофеи. Что касается «МЮ», то никто со мной не связывался, я могу это доказать», — цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Уле-Гуннар Сульшер Arbeiderpartiet

Ранее экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал Эрика тен Хага идеальным кандидатом на пост главного тренера английской команды.

Напомним, что бывший главный тренер «красных дьяволов» Оле Гуннар Сульшер был отправлен в отставку после разгромного поражения команды от «Уотфорда» в матче двенадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 со счетом 1:4.