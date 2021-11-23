Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Кандидатура, выдвинутая президентом США Джо Байденом на место в федеральной комиссии по связи (FCC) будет обсуждаться на слушаниях в комитете по торговле Сената 1 декабря, сообщает 23 ноября Reuters.

Джо Байден

На этом же собрании чиновники обсудят еще одну кандидатуру Байдена, предложенную на другой ключевой пост в сфере телекоммуникаций.

Комитет рассмотрит кандидатуры Джиджи Сона, бывшего старшего помощника Тома Уилера, занимавшего пост председателя FCC при президенте Бараке Обаме, и Алана Дэвидсона, старшего советника компании Mozilla, который может получить должность главы национальной администрации по телекоммуникациям и информации Министерства торговли.

Напомним, что ранее президент СШАДжозеф Байден выдвинул кандидатуру действующего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла для назначения его на второй срок.