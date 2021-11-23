Лондон, 23 ноября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Странное выступление премьер-министра Британии Бориса Джонсона, в ходе которого он рассуждал о детском мультсериале «Свинка Пеппа», не связано с состоянием его здоровья, сообщает 23 ноября газета The Guardian со ссылкой на представителя Джонсона.

Иван Шилов ИА REGNUM Обложка. Борис Джонсон

Вопросы к здоровью Джонсона возникли после его выступления перед членами Федерации британской промышленности.

Кроме того, что Джонсон пародировал рёв автомобильного двигателя, он рассказал, как посещал парк аттракционов Peppa Pig World, посвященный детскому мультсериалу «Свинка Пеппа».

«Вчера я посетил Peppa Pig World… Поднимите руки те, кто бывал в Peppa Pig World! Мне очень понравилось. Peppa Pig World — это очень подходящее для меня место. Там очень безопасно, хорошая дисциплина, сделан большой акцент на новые системы общественного транспорта. Хотя они весьма стереотипно относятся к Папе Свину», — рассказал Джонсон.

Поясняя этот инцидент, представитель Джонсона был вынужден признать, что «премьер-министр ненадолго потерялся в своей речи».