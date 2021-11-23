Париж, 23 ноября 2021, 21:41 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» планирует пригласить экс-наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана на пост главного тренера команды в случае ухода Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщило издание ESPN.
Ранее сообщалось, что руководство «красных дьяволов» готово заплатить парижскому клубу 12 миллионов евро компенсации за аргентинского тренера.
На данный момент «Пари Сен-Жермен», одержав двенадцать побед в четырнадцати матчах чемпионата и набрав 37 очков, занимает первую строчку в турнирной таблице французской Лиги 1.