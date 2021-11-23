Париж, 23 ноября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. «Пари Сен-Жермен» планирует пригласить экс-наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана на пост главного тренера команды в случае ухода Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщило издание ESPN.

(сс) Hadi Abyar. tasnimnews.com Зинедин Зидан

Ранее сообщалось, что руководство «красных дьяволов» готово заплатить парижскому клубу 12 миллионов евро компенсации за аргентинского тренера.

На данный момент «Пари Сен-Жермен», одержав двенадцать побед в четырнадцати матчах чемпионата и набрав 37 очков, занимает первую строчку в турнирной таблице французской Лиги 1.