София, , 22:11 — REGNUM Глава национальной службы расследований Болгарии Борислав Сарафов 23 ноября подтвердил, что в автобусе, сгоревшем на автомагистрали Струма этим утром, произошел взрыв.

Автомагистраль Струма, Болгария Apostoloff

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Как сообщает болгарское новостное агентство dnes, в настоящее время ведется сбор фрагментов ДНК родственников 46 погибших граждан Северной Македонии и Бельгии для опознания, семь пассажиров автобуса выжили и находятся в Софии.

Вопреки сообщениям ряда СМИ, Сарафов опроверг факт наличия в салоне автобуса цистерн с нефтью и другими взрывоопасными веществами. Следователь провел встречу с главой агентства Trans Besa и потребовал предоставить полную документацию по автобусу и компании. Ведется запись и проверка показаний свидетелей.

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