Белвью, США, 23 ноября, 2021, 21:39 — ИА Регнум. В магазине студии Bungie, занимающейся разработкой онлайн-игры Destiny 2, стартовала акция «Гьяллардни». Об этом 23 ноября компания сообщила на сайте проекта.

Destiny 2

Акция продлится с 23 ноября по 7 декабря 2021 года, авторы игры отметили, что в этот период геймеры будут ежедневно видеть в магазине скидки от партнёров компании, кроме того, в магазине будут проходить розыгрыши. В качестве партнёров Bungie выступают бренды Just Geek, Level Up Wear и Loot Crate.

Напомним, в декабре 2021 года Bungie отметит своё 30-летие, компания была основана в 1991 году. Релиз игры-сервиса Destiny 2 состоялся 28 августа 2017 года, на 22 февраля 2022-го разработчики запланировали релиз расширения Destiny 2: «Королева-ведьма».