Берлин, 23 ноября, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Полиция западногерманской земли Северный Рейн — Вестфалия провела две крупные операции по борьбе с преступностью. Одна операция была нацелена на группы, занимающиеся отмыванием денег, другая — на местные преступные байкерские банды. Об этом сообщило немецкое агентство DW 23 ноября.

Немецкая полиция провела рейды в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Сообщается, что при выполнении операции были проведены обыски в ряде объектов, причастных к делу по отмыванию денег.

Данные рейды проходили в рамках международной операции. Полицейское агентство Европейского союза (Европол) также было задействовано с целью успешного выполнения поставленных задач.

Рейды прошли в Италии, Швейцарии и южных немецких штатах Бавария и Баден-Вюртемберг. Итальянская финансовая полиция заявила об аресте 22 человек, а также конфискации недвижимости, криптовалюты и банковских счетов на сумму около 41 миллиона евро.

Итальянские органы юстиции обвиняют несколько группировок в создании поддельных компаний, которые якобы проводили энергосберегающие ремонтные работы в домах. Некоторые немецкие компании также подозреваются в причастности к этому делу.