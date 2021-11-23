Канберра, , 22:26 — REGNUM Проживающий в Австралии француз Энтони Лоффредо сделал операцию по удалению двух пальцев на руке. Об этом 23 ноября пишет Lenta.ru, ссылаясь на издание LADbible.

Операция

По данным СМИ, покрытый татуировками и пирсингом Лоффредо называет себя «чёрным пришельцем» — именно ради сходства с инопланетянином он и решился на операцию. Для процедуры Лоффредо отправился в Мексику.

Добавим, что Энтони Лоффредо удалил пальцы пока только на левой руке. Однако в скором времени он повторит операцию и на правой — об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте.

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