Вашингтон, 23 ноября 2021, 23:49 — REGNUM Судья Нью-Йоркского суда 23 ноября продлил запрет для газеты New York Times на публикацию части материалов, связанных с консервативной активистской группой Project Veritas, что, по мнению газеты, нарушает Первую поправку к Конституции, сообщает Reuters.

Офис New York Times
Офис New York Times
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Судья Чарльз Вуд из Верховного суда округа Вестчестер продлил запрет на публикацию на слушаниях во вторник 23 ноября.

Газета подала документы в суд в понедельник, 22 ноября, требуя отмены временного запрета. Запрет останется в силе по крайней мере до 1 декабря. Будущее спора будет зависеть от того, какой ответ подготовит Project Veritas, возглавляемый Джеймсом О'Кифом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года в отношении New York Times был подан иск в связи с освещением видеоролика компании Veritas, в котором утверждалось, что люди, связанные с демократом от штата МиннесотаИльханом Омаром, участвовали в незаконном сборе бюллетеней во время президентских выборов. Иск касался двух статей в Times, написанныхМэгги Астори Тиффани Хсу, в которых утверждалось, что данное видео «обманчиво» и, вероятно, является частью «скоординированной кампании по дезинформации». Журналисты Veritas нашли доказательства того, что статья в Times не была подкреплена достоверными фактами.

Напомним, Первая поправка к Конституции США, в частности, гарантирует, что Конгресс США не будет посягать на свободу слова, свободу прессы и не будет ограничивать право народа на обращение к правительству страны с петициями об удовлетворении жалоб.