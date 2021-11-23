Кишинёв, 23 ноября 2021, 21:35 — REGNUM Достаточных мотивов для прекращения с 25 ноября подачи газа в Молдавию у Газпрома нет, заявил 23 ноября молдавский министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Газпром
Газпром
Gazprom.ru

В интервью Publika молдавский вице-премьер, комментируя требование Газпрома заплатить по газовому контракту в течение двух суток (Газпром объявил об этом накануне, 22 ноября), заявил, что Москве уже сообщили о том, что предпринимает Кишинёв для оплаты.

«Посмотрим, какая будет реакция. Мы не видим ни одного обоснованного, рационального мотива, если хотите, коммерческого, на уровне отношений между «Моловагазом» и Газпромом, чтобы с начала четверга (25 ноября — прим. ИА REGNUM) нам прекратили подачу газа».
Спыну

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Спыну пообещал, что молдавское правительство переведёт «Моловагазу» деньги для расчёта с Газпромом. Он добавил, что Газпром напрасно сделал публичные заявления о неуплате Кишинёва в положенный срок.

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