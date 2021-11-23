Кишинёв, , 21:35 — REGNUM Достаточных мотивов для прекращения с 25 ноября подачи газа в Молдавию у Газпрома нет, заявил 23 ноября молдавский министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

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В интервью Publika молдавский вице-премьер, комментируя требование Газпрома заплатить по газовому контракту в течение двух суток (Газпром объявил об этом накануне, 22 ноября), заявил, что Москве уже сообщили о том, что предпринимает Кишинёв для оплаты.

ИА REGNUM) нам прекратили подачу газа». Спыну «Посмотрим, какая будет реакция. Мы не видим ни одного обоснованного, рационального мотива, если хотите, коммерческого, на уровне отношений между «Моловагазом» и Газпромом, чтобы с начала четверга (25 ноября — прим.) нам прекратили подачу газа».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Спыну пообещал, что молдавское правительство переведёт «Моловагазу» деньги для расчёта с Газпромом. Он добавил, что Газпром напрасно сделал публичные заявления о неуплате Кишинёва в положенный срок.

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