Кишинёв, 23 ноября, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Достаточных мотивов для прекращения с 25 ноября подачи газа в Молдавию у Газпрома нет, заявил 23 ноября молдавский министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Gazprom.ru
Газпром

В интервью Publika молдавский вице-премьер, комментируя требование Газпрома заплатить по газовому контракту в течение двух суток (Газпром объявил об этом накануне, 22 ноября), заявил, что Москве уже сообщили о том, что предпринимает Кишинёв для оплаты.

«Посмотрим, какая будет реакция. Мы не видим ни одного обоснованного, рационального мотива, если хотите, коммерческого, на уровне отношений между «Молдовагазом» и Газпромом, чтобы с начала четверга (25 ноября — прим. ИА REGNUM) нам прекратили подачу газа».
Андрей Спыну

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Спыну пообещал, что молдавское правительство переведёт «Молдовагазу» деньги для расчёта с Газпромом. Он добавил, что Газпром напрасно сделал публичные заявления о неуплате Кишинёва в положенный срок.