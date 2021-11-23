Токио, 23 ноября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Намеки официальных лиц Японии на возможность ограничится в своих претензиях на российскую территорию «только двумя островами» оказались дырявой маскировкой реальных намерений. Как теперь видят «решительную позицию по северным территориям» в Японии и готовы ли в Кремле признать очевидную бессмысленность продолжения разговора в формате, который навязывает Токио, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

В недавнем прошлом бывший тогда на посту японского лидера Синдзо Абэ пытался уверить президента России Владимира Путина, что для удовлетворения Японии вполне достаточно отдать ей два российских острова — Шикотан и Плоские (Хабомаи). При этом никто из приверженцев идеи «возвращения северных территорий», во всяком случае, на официальном уровне в самой Японии не поддерживал такой вариант, настаивая на «всём и сразу». Пытаясь успокоить своих слишком напористых соотечественников, Абэ уверял, что это просто такая постепенная операция, мол, возьмем сначала два острова, а там и всё остальное. Но вот теперь, когда времена осторожного «друга Синдзо» вместе с провалом его планов «постепенного отъёма» отошли в прошлое, японские официальные лица решили отбросить ненужную, с их точки зрения, дипломатичность. И теперь следуют, скорее, примеру нынешнего премьер-министра Фумио Кисиды, заявившего о «твердой позиции на принадлежность Японии всех четырех островов (Курильской гряды)». Может быть, для понимания Кремлем бессмысленности переговоров о пресловутом «мирном договоре с Японией» это и к лучшему? Читайте статью Анатолия Кошкина

Курилы: Токио на уступки идти не желает, требуя «всё и сразу»