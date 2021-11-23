Баку, 23 ноября, 2021, 23:50 — ИА Регнум. Встреча посла Азербайджана Рахмана Мустафаева с заместителем госсекретаря Святого престола Эдгаром Пенья Парра может рассматриваться как показатель важности той роли, которую Азербайджан начал предавать Ватикану в разрешении армяно-азербайджанского противостояния. Почему такой шаг был предпринят именно сейчас, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

В выступлении Мустафаева большое внимание уделялось тому, что он назвал «обменом положительными сигналами» с армянской стороной, дипломатическим усилиям, направленным на стабилизацию в регионе. Интересно, что эти тезисы прозвучали именно в ходе встречи с представителем Ватикана, ведь раньше Азербайджан, в отличие от Армении, не уделял дипломатическим действиям Святого престола такого внимания. Возможно, что решающую роль здесь сыграли контакты, которые осуществляли высокопоставленные ватиканские дипломаты с армянской стороной. Кроме того, в ходе ноябрьского визита секретаря Святого престола по отношениям с государствами архиепископа Пола Галлахера в Москву также уделялось внимание карабахскому вопросу. Теперь же и Азербайджан, судя по темам, поднимавшимся на встрече Мустафаева и Парра, хочет задействовать ватиканский дипломатический канал для донесения своей точки зрения на послевоенную ситуацию. Читайте статью Станислава Стремидловского

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