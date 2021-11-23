Вашингтон, 23 ноября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена обратилась в федеральный апелляционный суд с просьбой немедленно отменить решение суда о приостановке широкомасштабного указа о вакцинации, чтобы избежать вреда для здоровья населения, или, в качестве альтернативы, ввести требование об обязательном ношении масок и тестировании, сообщает 23 ноября Reuters.

(сс) The White House Вакцинация против коронавируса в США

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты — все новости»

Ранее управление по охране труда и здоровья (OSHA) США потребовало от работников вакцинироваться или проходить еженедельную вакцинацию. Белый дом заявил, что если требование не будет выполнено, то это приведет к тысячам госпитализаций и смертей.

Напомним, что администрация Байдена издала несколько правил, направленных на поощрение вакцинации. Самой масштабной мерой является правило OSHA, которое требует, чтобы предприятия с числом сотрудников не менее 100 человек обязали работников вакцинироваться до 4 января.