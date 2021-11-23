Стокгольм, 23 ноября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Компания Paradox Interactive назвала дату релиза платного масштабного дополнения (DLC) Crusader Kings III: Royal Court. Об этом 23 ноября ИА REGNUM сообщает пресс-служба компании «Софтклаб».

Crusaderkings.com Crusader Kings 3

Поклонники стратегической игры смогут купить DLC 8 февраля 2022 года. Royal Court добавит в Crusader Kings III тронный зал, судебную систему, персонажей, отвечающих за развитие культуры, а также несколько механик, которые позволят игрокам менять культуру в соответствии с их желаниями.

Для справки: Crusader Kings III представляет собой глобальную стратегию в реальном времени, действие которой разворачивается в Средневековье. Релиз оригинальной игры состоялся 1 сентября 2020 года.