Москва, , 22:25 — REGNUM Издание Glamour подвело итоги церемонии вручения премии «Женщины года 2021». Список победителей опубликован 23 ноября на сайте журнала.

Чулпан Хаматова ISNik

«Женщиной года» стала актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова. В номинации «Актриса года» победила Ирина Старшенбаум, а «Командой года» назвали победительниц Европейской олимпиады по информатике Екатерину Шиляеву и Алису Гладченко.

ИА REGNUM напоминает, что церемония вручения премии «Женщины года 2021» состоялась 22 ноября 2021 года в Москве. Мероприятие прошло в «Геликон-опере».

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