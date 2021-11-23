Москва, 23 ноября, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Издание Glamour подвело итоги церемонии вручения премии «Женщины года 2021». Список победителей опубликован 23 ноября на сайте журнала.

ISNik Чулпан Хаматова

«Женщиной года» стала актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова. В номинации «Актриса года» победила Ирина Старшенбаум, а «Командой года» назвали победительниц Европейской олимпиады по информатике Екатерину Шиляеву и Алису Гладченко.

ИА REGNUM напоминает, что церемония вручения премии «Женщины года 2021» состоялась 22 ноября 2021 года в Москве. Мероприятие прошло в «Геликон-опере».