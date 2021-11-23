Пекин, , 21:20 — REGNUM Китай всемерно поощряет участие частного капитала в защите окружающей среды и восстановление сухопутных и морских экосистем. Об этом 23 ноября сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление заместителя министра природных ресурсов КНР Ван Гуанхуа, сделанное им в ходе пресс-конференции, прошедшей в Пекине.

В своем выступлении чиновник осветил циркуляр, опубликованный на днях Канцелярией Госсовета КНР. В нем бизнесу рекомендовано сосредоточить основные усилия на восстановлении природных сред, затронутых горнодобывающей деятельностью и сельским хозяйством, а также улучшении экологической обстановки в крупных городах. Очерчен круг форм бизнес-участия в соответствующих проектах. К ним, в частности, отнесена независимая инвестиционная деятельность, а также участие в правительственных мероприятиях.