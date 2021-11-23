Пекин, , 23:49 — REGNUM Планы построения «нового мирового порядка» в интересах Запада могут обернуться против тех, кто его конструирует и воплощает. Как разворачивается борьба за справедливое устройство будущего мира, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Флаги Китая и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Экс-президент США Дональд Трамп в своей атаке на торговлю с Китаем в 2018 году не добился серьезных изменений в пользу США. Но кризис в отношениях между Пекином и Вашингтоном тянется с тех пор непрерывно. Нынешняя встреча лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Джо Байдена в онлайн формате показала, что китайское руководство осознает сильные стороны своей позиции в разговоре с США и уверенно ими пользуется. США же вынужденно выступили с позиции слабого, особенно на фоне последних событий, из которых ярчайшим остается больно ударивший по их имиджу вывод войск из Афганистана. Поэтому темы, которые Байден побоялся обсуждать на встрече с китайским лидером, стали не менее показательны, чем те, которые рассматривались. Например, ни слова не было сказано о «пандемии ковида», хотя не так давно западные и политики громко возмущались «китайским происхождением вируса». Так что же составило реальное наполнение этих переговоров? Читайте статью Владимира Павленко

Что обсуждали и от чего воздержались на переговорах лидеры Китая и США?

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