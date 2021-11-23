Пекин, , 21:15 — REGNUM Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин обратился с поздравительным письмом к участникам открывшегося в Пекине четвертого Всемирного медиа-саммита. Об этом 23 ноября сообщает Синьхуа, отмечая, что текст приветствия присутствующим зачитал выступивший с основным докладом руководитель Отдела пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин.

Основной мыслью доклада стало формирование всеми мировыми СМИ консенсуса в добросовестном исполнении своей общественной миссии и повышении социальной ответственности за построение сообщества единой судьбы человечества. В условиях происходящих в мире перемен, а также пандемии коронавируса большинство СМИ придерживаются объективности и активно противостоят попыткам распространения слухов и тенденциозному освещению событий. Хуан Куньмин призвал журналистов всемерно способствовать укреплению фундамента дружественных профессиональных и гуманитарных контактов.

В конце дня поступило сообщение, что участники форума проголосовали за принятие Пекинского консенсуса.