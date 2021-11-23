Москва, 23 ноября, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Идея освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ при продаже жилья прозвучала в выступлении российского президента Владимира Путина в июне 2021 года. О том, как Минфин подошел к осуществлению этого предложения, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Константин Маковский. На кухне. 1913

Вопросы возникают к той части поправок, предложенных Минфином, в которой идет речь о возрасте детей, ведь проектом предусмотрено учитывать детей в возрасте до 24 лет. А такой молодой человек может уже работать и сам (а) быть покупателем отдельного жилья. Вариантов приобретения жилья с расселением большой семьи может оказаться немало, но предусмотрены ли эти возможности и не окажется ли покупатель в нелегкой ситуации, когда продавец сможет воспользоваться новыми правилами, а, тот, ради кого всё затевалось, останется в жестких условиях? Как обсуждают действие новых правил эксперты? Читайте статью Галины Смирновой

Что не так с предложениями Минфина по отмене НДФЛ от продажи жилья?