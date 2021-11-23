Пекин, 23 ноября, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Китайские СМИ продолжают подробно информировать о состоявшемся 22 ноября саммите Китай — АСЕАН, посвященном 30-летию установления двусторонних отношений. В частности, Синьхуа особо подчеркивает в выступлении партийно-государственного лидера КНР Си Цзиьпина тезис об установлении отношений «всеобъемлющего стратегического партнерства».

Sidney KH Эмблема АСЕАН

Глава государства выразил уверенность, что эта новая веха в истории двусторонних отношений «придаст импульс миру, стабильности, процветанию и развитию в регионе и во всем мире» и повторил тезисы о строительстве «сообщества единой судьбы», подчеркнув дружеский и добрососедский характер отношений.

«Китай никогда не будет стремиться к гегемонии или использовать свои силы для запугивания небольших стран и будет работать с АСЕАН, чтобы устранить внешнее вмешательство».

Тем самым лидер КПК и КНР продемонстрировал контраст китайской политики в регионе с попытками США навязать военно-политическое противостояние в акватории Южно-Китайского моря и сколотить с участием АСЕАН антикитайский альянс. Также Си Цзиньпин поддержал усилия АСЕАН по созданию зоны, свободной от ядерного оружия, и заявил о готовности Китая как можно скорее подписать протокол к соответствующему Договору о такой зоне в Юго-Восточной Азии.