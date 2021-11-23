Сыктывкар, 23 ноября, 2021, 21:10 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми скончались 25 человек с ковидом, один из них был привит. Об этом в ходе видеообращения сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Это мужчина, ему за 80 лет с очень большим набором хронических заболеваний. Он должен был ревакцинироваться в октябре, но заболел и умер», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, оперштаб сообщил о том, что в Коми скончались 14 ковид-пациентов. Инфекцию выявили у 350 человек.