Москва, 23 ноября, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Московский городской суд удовлетворил требование музыканта Юрия Лозы о взыскании денежных средств с Первого канала. Об этом 23 ноября пишет издание StarHit.

Юрий Лоза

Как отмечает СМИ, артист получит 1 млн рублей компенсации от вещателя. Однако изначально он требовал взыскать с компании 4 млн.

ИА REGNUM напоминает, что причиной судебного иска стало использование песни «Плот» Юрия Лозы в эфире шоу «Голос» — одна из конкурсанток проекта исполнила кавер на композицию. После выхода шоу Лоза заявил, что песню использовали и транслировали без его разрешения.