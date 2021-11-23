Юрий Лоза выиграл суд против Первого канала и взыскал с него 1 млн рублей
Москва, 23 ноября, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Московский городской суд удовлетворил требование музыканта Юрия Лозы о взыскании денежных средств с Первого канала. Об этом 23 ноября пишет издание StarHit.
Юрий Лоза
Как отмечает СМИ, артист получит 1 млн рублей компенсации от вещателя. Однако изначально он требовал взыскать с компании 4 млн.
ИА REGNUM напоминает, что причиной судебного иска стало использование песни «Плот» Юрия Лозы в эфире шоу «Голос» — одна из конкурсанток проекта исполнила кавер на композицию. После выхода шоу Лоза заявил, что песню использовали и транслировали без его разрешения.