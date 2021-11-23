Скопье, 23 ноября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Рассмотрение отставки премьер-министра Северной Македонии с поста главы Социал-демократического союза Македонии (СДСМ), назначенное на 23 ноября, было отложено из-за трагического ДТП в Болгарии, жертвами которого стали 45 граждан Северной Македонии.

Vlada.mk Минута молчания на заседании правительства Северной Македонии

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Центральный совет и Исполнительный совет СДСМ отменил заседания по просьбе Заева, который выехал в Софию сразу после получения известий о произошедшем.

Напомним, о своей отставке с постов премьер-министра и главы СДСМ Заев заявил 31 октября на фоне поражения своей партии во втором туре местных выборов.

Три дня — с 23 по 25 ноября — в Северной Македонии были объявлены днями траура по погибшим в ДТП в Болгарии.