Мурманск, , 20:51 — REGNUM В Мурманской области построены и введены в промышленную эксплуатацию полигон и мусоросортировочный комплекс в поселении Междуречье Кольского района, мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск, работает завод термической обработки твердых бытовых отходов АО «Завод ТО ТБО», на котором начала работу линия сортировки ТКО. Совокупной мощности этих объектов достаточно, чтобы обработать весь объем отходов, производимых в регионе. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель губернатора региона Юрий Сердечкин.

Мусор Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом, по его словам, в регионе отсутствуют развитые производства по переработке отходов, выделяемых в процессе сортировки ТКО. В основном отобранное сырьё направляется на реализацию за пределы региона.

Как отметил Сердечкин, в регионе стали появляться небольшие предприятия по изготовлению строительных материалов, малых архитектурных форм для благоустройства дворовых, городских и парковых пространств и других изделий из пластиковых вторичных ресурсов.

Он уточнил, что власти региона не рассматривают вопрос о строительстве мусоросжигающих установок и не планируют прием ТКО из других регионов.