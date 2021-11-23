Прага, , 20:48 — REGNUM Чехия готова направить своих военных и полицейских в помощь Польше для разрешения кризиса на польско-белорусской границе, заявил 23 ноября журналистам чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

Скульптура Франца Кафки в Праге, Чехия Al Case

Такое заявление он сделал по итогам встречи глав правительств Чехии, Польши, Венгрии и Словакии, также известных как «Вышеградская группа».

По словам Бабиша, в Польше на это предложение пока не отреагировали.

«Чехия готова направить в помощь Польше своих полицейских или военных, но сигналов о том, что Варшава готова принять такую помощь, пока нет. То, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, совершенно неприемлемо. Поведение режима Лукашенко выходит за все рамки. Мы поддерживаем санкции, которые должны быть введены быстро и быть эффективными», — заявил Бабиш.

Стоит отметить, что президент Чехии Милош Земан также направил письмо главе Польши Анджею Дуде с предложением отправить на польско-белорусскую границу чешских силовиков, напомнив, что граница Польши это ещё и граница НАТО и Евросоюза.

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