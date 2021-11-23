Москва, 23 ноября 2021, 20:47 — REGNUM «Яндекс» хочет быть во главе всех процессов цифровизации, однако логика монополизма и доминирования опасна для общества при отсутствии инструментов контроля. Об этом заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минцифры РФ и «Яндекс» планируют в ближайшее время запустить авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), систему для предоставления государственных и муниципальных услуг.
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