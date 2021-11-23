Москва, , 20:47 — REGNUM «Яндекс» хочет быть во главе всех процессов цифровизации, однако логика монополизма и доминирования опасна для общества при отсутствии инструментов контроля. Об этом заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

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Дмитрий Михайличенко «Яндекс» хочет быть во главе всех процессов цифровизации ‑ и это опасная для общества логика монополизма и доминирования. У общества может не хватить инструментов контроля, поэтому все это обернётся невыгодной для социума цифровизацией. Поэтому популярной эта идея точно не будет, хотя веяния времени требуют цифровизации, но при нормально работающих институтах, в том числе и социального контроля. В России с этим очевидные сложности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минцифры РФ и «Яндекс» планируют в ближайшее время запустить авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), систему для предоставления государственных и муниципальных услуг.

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