Москва, 23 ноября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Глава Роспотребнадзора Анна Попова обсудила с главой Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Надеждой Соловьёвой форматы проведения концертов в условиях эпидемии COVID-19. Об этом сообщили 23 ноября в пресс-службе Роспотребнадзора.

(сс) Luuk Wouters На рок-концерте

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«Ограничения на проведения мероприятий — вынужденная мера в период пандемии коронавируса. Анна Попова и Надежда Соловьёва обсудили форматы проведения зрелищных мероприятий в режиме, безопасном для зрителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи Соловьёва подтвердила готовность концертно-зрелищной индустрии продолжать сотрудничество с Роспотребнадзором.

Стороны договорились продолжить разработку конструктивных решений по указанным вопросам, информирует пресс-служба.