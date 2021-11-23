Украина, , 20:45 — REGNUM 23 ноября в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» «Динамо» в матче пятого тура группы E Лиги чемпионов сезона 2021/22 сыграет с мюнхенской «Баварией». Игра начнется в 20:45 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзера, Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Карлос Де Пена, Виталий Буяльский, Илья Шкурин.

«Бавария»: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Тангу Ньянзу Куасси, Люка Эрнандес, Альфонсо Дэвис, Леон Горецка, Корентен Толиссо, Томас Мюллер, Лерой Сане, Кингсли Коман, Роберт Левандовски.

Бригада арбитров (Турция): Халил Мелер | Мустафа Эйсой | Ибрахим Чаглар Уярджан.

22-летний арендованный из московского ЦСКА Илья Шкурин в текущем сезоне принял участие в девяти матчах за киевскую команду во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.