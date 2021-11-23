Манчестер, Великобритания, , 20:39 — REGNUM 23 ноября «Манчестер Юнайтед» под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Майкла Каррика сыграет с «Вильярреалом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22. Стартовый свисток на «Ла Серамике» прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт, Первис Эступиньян, Даниэль Парехо, Этьен Капу, Ману Тригерос, Арно Греневельд, Ереми Пино, Мойсес Гомес.

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Алекс Теллеш, Харри Магуайр, Аарон Ван-Биссака, Фред, Донни ван де Бек, Скотт Мактоминай, Антони Марсьяль, Джейдон Санчо, Криштиану Роналду.

На матч назначена немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты главного судьи — Марк Борш и Штефан Лупп.

На данный момент «Манчестер Юнайтед», одержав две победы и набрав семь очков, идет на первой позиции в турнирной таблице группы F. «Вильярреал» с тем же количеством очков расположился строчкой ниже.