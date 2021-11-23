Нижний Новгород, 23 ноября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. На проблемы с сердцем жалуются врачам около 10% жителей Нижегородской области, переболевшие коронавирусом. Об этом в соцсетях сообщила кардиолог Екатерина Тарловская.

Наталья Стрельцова Ритм сердца

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По словам медицинского специалиста, у перенесших COVID-19 пациентов может возникнуть серьёзное повреждение сердца или обострится существующие сердечно-сосудистые заболевания.

Врач отмечает, что от 25% до 50% пациентов, ранее госпитализированных с СOVID-19, после выздоровления сталкиваются с проблемами с сердцебиением, которые длятся не менее 12 недель.

«В9% случаев проблемы с сердцебиением начинаются через полгода после излечения от коронавируса», — констатирует Тарловская.