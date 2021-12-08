София, , 21:36 — REGNUM Действующее болгарское правительство одобрило постановление о понижении ставки налога на добавленную стоимость в отношении импорта в Болгарию электроэнергии и природного газа. Об этом 8 декабря сообщило БНР.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в течение ближайших нескольких дней София обратится с соответствующим требованием к представителям профильного комитета Еврокомиссии.

«Болгария намерена добиваться для себя преференций в энергетической сфере, и этот вопрос необходимо решить на уровне ЕК», — заявил глава министерства финансов служебного правительства Болгарии Валери Белчев.

Напомним, согласно директиве ЕС от 2006 года, страны-члены Евросоюза могут применять пониженные налоговые тарифы на поставки энергоносителей. Вопросы о введении подобных правил решает коллегия Еврокомиссии.

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