София, 8 декабря, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Действующее болгарское правительство одобрило постановление о понижении ставки налога на добавленную стоимость в отношении импорта в Болгарию электроэнергии и природного газа. Об этом 8 декабря сообщило БНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Согласно официальной информации, в течение ближайших нескольких дней София обратится с соответствующим требованием к представителям профильного комитета Еврокомиссии.

«Болгария намерена добиваться для себя преференций в энергетической сфере, и этот вопрос необходимо решить на уровне ЕК», — заявил глава министерства финансов служебного правительства Болгарии Валери Белчев.

Напомним, согласно директиве ЕС от 2006 года, страны — члены Евросоюза могут применять пониженные налоговые тарифы на поставки энергоносителей. Вопросы о введении подобных правил решает коллегия Еврокомиссии.