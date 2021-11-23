Владимир, , 20:28 — REGNUM Во Владимирской области аграрии в ходе уборочной кампании 2021 года, по предварительным подсчётам, соберут меньше зерна и зернобобовых культур. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2021 году продолжительная засуха отрицательно повлияла на состояние посевов сельскохозяйственных культур. Ожидаемое производство зерна в весе после доработки составит не более 167 тыс. тонн — на 86 тыс. тонн меньше, чем в 2020 году. Однако в 2020 году аграрии региона собрали рекордный урожай зерна и зернобобовых культур.

Неблагоприятная для зерновых культур погода оказалась подходящей для получения отличного урожая овощей. Сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели региона собрали более 72 тыс. тонн картофеля и 24,5 тыс. тонн овощей открытого грунта (на 27% больше, чем в 2020-м). Лидерами в производстве овощей открытого грунта стали хозяйства Юрьев-Польского и Вязниковского районов — они собрали больше половины от суммарного показателя по области.

«Всего собрано около 33 тысяч тонн овощей открытого и закрытого грунта. Это на восемь тысяч тонн больше, чем в прошлом году. За последнее время такой же урожай овощей был лишь в 2016 году, во все остальные годы — значительно ниже», — прокомментировал директор областного департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Регион также готовился к сельскохозяйственному сезону 2022 года. Перевыполнен план по севу озимых культур — под будущий урожай засеяно более 43 тыс. га. Это рекордный показатель за последние 20 лет.