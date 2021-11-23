Москва, 23 ноября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли, сообщает 23 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«23 ноября 2021 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности», — указано в сообщении.

Детали и подробности переговоров не указываются.

Напомним, 23 ноября министры обороны России и Китая подписали «дорожную карту» военного сотрудничества на период с 2021 по 2025 год.