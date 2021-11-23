Вена, , 20:27 — REGNUM «Сегодня, спустя почти 500 дней после так называемых президентских выборов 2020 года, внутриполитическая ситуация в Белоруссии хуже, чем когда-либо», — заявил 22 ноября на венской конференции «На пути к процветающему и безопасному будущему Беларуси» глава МИД Германии Хайко Маас.

Хайко Маас Gregor Fischer

Он обратил внимание на массовые аресты в Белоруссии, где уже 870 политзаключённых. Пытки и запреты на деятельность «даже полностью аполитичных организаций и ассоциаций» дополнили «шокирующие фотографии из Белоруссии» — замерзающих нелегальных мигрантов, «а также белорусские пограничники, загоняющие людей в заборы из колючей проволоки», констатировал глава немецкой дипломатии.

«Международное сообщество решительно выступило против безответственных действий Лукашенко: ради мигрантов и беженцев, подвергшихся жестокому обращению со стороны белорусского режима, и ради белорусского народа, который страдает от непрекращающихся притеснений», — сказал Маас.

В то же самое время, отметил глава МИД ФРГ, «Лукашенко продолжает выступать против любого диалога с оппозицией, его процесс конституционной реформы — это фарс».

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Венская конференция по Белоруссии была организована правительством Австрии по инициативе канцлера Александера Шалленберга, который принял в ней участие. Среди знаковых выступающих также были комиссар ЕС по политике добрососедства и расширению Оливер Вархеи и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Накануне глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что официальный Минск на конференции представлен не будет.